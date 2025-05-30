İstanbul Jandarma, Sahte Para Operasyonu Yapıldı

İSTANBUL’DA BÜYÜK OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği yaparak ‘Parada sahtecilik’ suçuna yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. 29 Mayıs Perşembe günü düzenlenen bu operasyonla birlikte, yabancı uyruklu 5 kişinin sahte para bastığı ve bu paraları piyasaya sürme planları yaptığı ortaya çıktı.

4.5 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE SAHTE PARA

Gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 4.5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi. Ayrıca, sahte para üretimi için kullanılan çok sayıda materyal de güvenlik güçleri tarafından bulundu. Operasyonda bir sahte para matbaası da deşifre edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin detayları sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı: “İstanbul’da ‘Parada sahtecilik’ suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.” Bakan Yerlikaya, şüpheliler hakkında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Parada sahtecilik’ suçlarından soruşturma açıldığını da duyurdu.