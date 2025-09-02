İstanbul Kadıköy’de Su Kesintisi Yaşanacak

İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy ilçesinde yapılacak olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 2 Eylül 2025 Salı günü bazı mahallelerde su kesintisi olacağını duyurdu. Bu kesintinin günlük yaşamı etkileyeceği göz önünde bulundurularak, İSKİ detaylı bilgiler paylaştı. Özellikle bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde sıkça yaşanan su kesintileri, bu planlı çalışmanın bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

KESİNTİ SÜRESİ VE ETKİLENECEK MAHALLELER

İSKİ’nin açıklamasına göre, su kesintisi iki farklı zaman diliminde meydana gelecek. İlk olarak, 21:00 ile 08:00 saatleri arasında bazı mahalleler etkilenirken; diğer mahallelerde ise 21:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesileceği belirtildi. Kesintinin amacı, şebeke hatlarının bakımını gerçekleştirmek ve olası arızaların önüne geçmek. Bu süre zarfında vatandaşların, günlük su ihtiyaçlarını önceden karşılaması tavsiye ediliyor. Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında şöyle sıralama yapılmıştır:

SUYUN YENİDEN SAĞLANACAĞI ZAMAN

Kadıköy’deki su kesintisi ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de suların ne zaman geleceğidir. 21:00 ile 08:00 saatleri arasında su kesintisi yaşayacak olan mahalleler, ertesi gün sabah 08:00 itibarıyla tekrar su alacak. Bu mahalleler arasında; Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe bulunmaktadır. Diğer yandan, Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde su yeniden öğlen 12:00 itibarıyla sağlanacak. İSKİ, olası bir aksaklık olduğunda vatandaşları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bilgilendireceğini duyurmuştur.