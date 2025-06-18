İstanbul Kadın Kuaförleri Ödül Töreni Yapıldı

ÖDÜLLER İÇİN GECENİN DÜZENLENMESİ

İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Odası, sektördeki öncü isimlerin onurlandırıldığı Meslek Başarı Ödülleri Töreni’ni gerçekleştirdi. Türkiye genelinde stajyer başarı gösteren 50 kuaföre ödüllerinin verildiği etkinlik Bahçelievler Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Törende, sektörün farklı alanlardan önde gelen profesyonellerinin yanı sıra sanat, medya ve iş dünyasından pek çok ünlü isim de yer aldı.

SAÇ ŞOVLARI VE PERFORMANSLARLA GECE ŞENLENDİ

Kadın ve erkek kuaförlerin sahneye koyduğu saç şovları, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Görsel sahne performansları ve sürpriz gösteriler de etkinliğe damgasını vurdu. Katılımcılar, estetik ve sanatsal açıdan etkileyici bir deneyim yaşadı.

HAKAN SEYHAN’IN AÇIKLAMALARI

Proje Direktörü ve ödül alan isimlerden biri olan Hasan Seyhan, “Ben kuaförüm. İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Odası bu sene ilk defa başarı meslek ödüllerini dağıtıyor. Bizi de layık görmüşler, teşekkür ediyorum” diyerek duygularını aktardı.