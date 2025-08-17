İstanbul Kağıthane’de Çatı Yangını Söndürüldü

YANGIN OLAYI KAĞITHANE’DE MEYDANA GELDİ

İstanbul Kağıthane’de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi ile söndürüldü. Olay, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Ay Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden alevler yükselmeye başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İş merkezinin çatısından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu ilgili birimlere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, meydana gelen olay sebebiyle sokağın güvenliğini sağlamak için çevrede önlemler aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.