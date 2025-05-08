İstanbul Kağıthane’deki Patlamada 1 Ölüm

İSTANBUL’DA PATLAMA MEYDANA GELDİ

İstanbul Kağıthane ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde kaynak yapılırken patlama meydana geldiği iddia ediliyor. Patlama sonucu çıkan yangında 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve olay saat 14:30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Seyrantepe Oto Sanayi içerisindeki 4 katlı binanın birinci katında bulunan motosiklet tamirhanesinde kaynak yapıldığı sırada patlama gerçekleşti.

PATLAMADA YARALANANLAR OLDU

Patlama sonrasında oluşan yoğun dumanlar nedeniyle içeride 4 kişi mahsur kaldı. Dumanları gören çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, motosiklet tamirhanesine ait depoda meydana geldi ve bu esnada Oğuzhan Gündoğdu hayatını kaybetti. Yangında yaralanan bireyler Mustafa G. (56), Cemal Ö. (58) ve Ümit Ç. (39) sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ümit Ç.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

SAVCILIK İNCELEME YAPIYOR

Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındıktan sonra Oğuzhan Gündoğdu’nun hayatını kaybettiği olay yeri, savcılık tarafından incelendi. Motosiklet tamirhanesinde yaşanan patlama ile ilgili soruşturma devam ediyor.