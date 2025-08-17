Haberler

İstanbul Karaburun’da Denizde Kaybolma Durumu

DENİZDE KAYBOLAN ŞAHIS İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Karaburun Sahili’nde bir şahsın denizde kaybolması nedeniyle arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ancak, denize giriş yasağına ve uyarılara rağmen bazı kişilerin fotoğraf çekilmek için denize girmesi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Karaburun Sahili’nde dalgaların arasında kaybolan bir kişi için Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla denizde, diğer ekipler ise kıyıda arama faaliyetlerine başlamıştı. Üçüncü gün geride kalırken, kaybolan şahıs için hala umutlar devam ediyor.

VATANDAŞLAR YASAKLARA RAĞMEN DENIZE GİRİYOR

Karaburun Sahili’nde denize girme yasağı devam ederken, Sahil Güvenlik ekipleri açık denizde arama çalışmaları yürüttü. Fakat, bu esnada yüksek dalgalara aldırış etmeyen birçok vatandaş ve çocukların fotoğraf çekme uğruna risk almaları gözlemlendi. Vatandaşların bel hizasına kadar denize girerek fotoğraf ve video çekmeye devam etmeleri dikkat çekici. Öte yandan, denizde kaybolan Nureddin Toraman’ın da sahilde fotoğraf çekilmek amacıyla bel hizasını aşacak seviyede suya girdiği ve dalgalara kapılarak açığa sürüklendiği öğrenildi.

