İstanbul Kent Üniversitesi, Madalya Rekoru Kırdı

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’NDEN TARİHİ BAŞARI

İstanbul Kent Üniversitesi, 205 Avrupa üniversitesinin katıldığı 2025 Avrupa Üniversiteleri Dövüş Sporları Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde etti. Üniversite, 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak, ‘en çok madalya kazanan üniversite’ unvanını aldı. Universiteden yapılan açıklamada, “İstanbul Kent Üniversitesi tarihe geçen bir başarıya imza atarak 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile ‘en çok madalya kazanan üniversite’ unvanını elde etmiştir. Bu tarihi başarı; sporun bir kültür, disiplin ve vizyon meselesi olduğuna inanan İstanbul Kent Üniversitesi’nin spora verdiği desteğin ve öğrencilerimizin özverili çalışmalarının en güçlü göstergesi” denildi.

SPORUN DISİPLİN VE AZİM YANSIMASI

Devam eden açıklamada, “İstanbul Kent Üniversitesi olarak, sporda elde edilen bu başarıyı yalnızca bir madalya sayısı değil; aynı zamanda disiplin, azim ve kurumsal vizyonumuzun bir yansıması olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin bu üstün gayreti, bizlere uluslararası platformda Türkiye’nin ve İstanbul Kent Üniversitesi’nin adını zirveye taşıma gururunu yaşatmıştır” ifadeleri yer alıyor. Ayrıca tüm sporcuların ve antrenörlerin kutlandığı ve gelecekteki başarılarına duyulan inanç vurgulandı.

ŞAMPİYONLAR VE MADALYA KAZANANLAR

Madalya kazananların listesi ise dikkat çekti: Avrupa şampiyonları arasında, Esra Akbulak – Taekwondo, Kadınlar +73kg, Görkem Damar – Kick Boks, FC Erkekler 86kg ve Ekrem Altuner Yılmaz – Karate, Kumite Erkekler 67kg yer alıyor. Avrupa ikincileri arasında karate kadın takımı – kumite, Ömer Faruk Arslan – Karate, Kumite Erkekler +84kg ve Fatma Naz Yenen – Karate, Kumite Kadınlar 61kg bulunuyor. Avrupa üçüncüsü olanlar arasında ise Ayşe Yılmaz – Karate, Kata Kadınlar, Rabia Yılmaz – Karate, Kumite Kadınlar +68kg, Rabia Elik – Karate, Kumite Kadınlar 50kg, Damla Ocak – Karate, Kumite Kadınlar 55kg, Görkem Polat – Taekwondo, Erkekler 63kg ve Ferkan Denizman – Taekwondo, Erkekler 87kg yer alıyor.