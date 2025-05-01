İstanbul Kentsel Dönüşüm Yardımları Artıyor

İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM YARDIMLARI ARTIYOR

İstanbul’daki kentsel dönüşümle ilgili yardımlara yapılan artış, Cumhurbaşkanı kararı ile resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, İstanbul’daki kentsel dönüşüm projeleri için sağlanan yapım desteklerinde önemli bir artış gerçekleştiriliyor.

DESTEK TUTARLARINA YÜKSELTME YAPILDI

700 bin TL olan yardımlar, 875 bin TL’ye, 350 bin TL seviyesindeki destekler ise 437 bin 500 TL’ye çıkarıldı. 1 milyon 400 bin TL olarak belirlenen destek miktarı da 1 milyon 750 bin TL’ye yükseldi. Ek olarak, daha önce 100 bin TL olarak yürütülen bir başka yardım kalemi de 125 bin TL olarak güncellendi. Söz konusu maddenin yayım tarihinden önce yapılmış olan sözleşmeler, sözleşmenin imzalandığı tarihteki hibe, kredi ve tahliye destekleri ile devam edecek.