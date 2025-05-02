İstanbul Kimyevi Maddeler İhracatı Artışta

KİMYA SEKTÖRÜNDE İHRACAT ARTIŞI

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün nisan ayında 2,6 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini aktarıyor. Pelister, “İhracatımız geçen yıla kıyasla bu yıl nisan ayında yüzde 4,9 arttı.” diyor. İKMİB’den yapılan bilgilere göre, Türkiye’nin genel ihracatı nisanda yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörü ise 2,6 milyar dolarlık ihracatıyla en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunda. Ayrıca, sektörün dört aylık toplam ihracatı 10 milyar doları aştı.

ZORLU SÜREÇTE FIRSAT VE RİSKLER

Pelister, nisan ayı ihracatıyla ilgili değerlendirmesinde, “Kimya sektörümüz nisan ayında 2,6 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. İhracatımız geçen yıla kıyasla bu yıl nisan ayında yüzde 4,9 arttı. Bu yıl ilk 4 aylık ihracatımız ise 10 milyar doları aştı.” diyor. ABD’nin yeni tarife savaşları nedeniyle küresel ekonomide belirsizliklerin gündemde olduğunu ifade eden Pelister, “Böylesine zorlu süreçte ülkemiz açısından elbette riskler olduğu kadar fırsatlar da olacaktır.” şeklinde konuşuyor.

DEVLET DESTEĞİ BEKLENİYOR

IKMİB olarak, kimya sektörünü desteklemeye devam ettiklerini belirten Pelister, “Bu zorlu dönemi tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirerek, birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyoruz.” diyor. Pelister, “Bu mücadelemizde devletimizin ihracatçılarımıza vereceği yeni teşvikler de büyük önem taşıyor. Özellikle finansmana erişim bakımından yeni destekler bekliyoruz.” şeklinde ekliyor. Pelister, tüm ihracatçılara gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyor ve “Hep birlikte kimya sektörünün gücünü dünyaya göstermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diyor.