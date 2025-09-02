İstanbul Kongresi İptal Edildi, Karar Alındı

MAHKEME KARARIYLA GÖREVDEN ALMA

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada, mahkeme Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Bu kararda, 196 delegenin de tedbiren görevden uzaklaştırılması belirtildi. Böylece mevcut kongre sürecinin tamamen durdurulmasına hükmedildi.

GEÇİCİ YETKİLİ HEYET ATANDI

Gelişmeler sonrası İstanbul İl Başkanlığı için geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan heyet görevlendirildi. Tekin, görevi kabul edeceğini ifade etti.

KONGRE SONUÇLARI VE İTİRAZ HAKLARI

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik 342 oyla başarı sağlarken, rakibi Cemal Canpolat 310 oy aldı. Mahkeme kararı, “Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine” ve “08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine” yönelik ifadeler içeriyor. Ayrıca, ihtiyati tedbirin gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesi de karara bağlandı. Tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde karar verildi.