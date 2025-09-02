Haberler

İstanbul Kongresi İptal, Mahkeme Kararı

İSTANBUL’DA KONGRE İPTALİ VE YENİ YÖNETİM ATAMALARI

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılması beklenen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 196 delegenin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına ve mevcut kongre sürecinin durdurulmasına hükmetti.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya dair açıklama yapmak üzere NTV’ye konuştu. Çelik, henüz kendilerine resmi bir tebligat yapılmadığını ifade ederek, “Meseleyi anlamaya çalışıyoruz.” dedi.

GEÇİCİ YÖNETİM ATAMALARI VE PİYASALAR

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Ayrıca, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da yeni yönetime getirildi. CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali kararının ardından, piyasalar da hareketlendi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne 11 bin 304 puanla başladı; ancak yüzde 2,90 düşüşle 10 bin 976 puana kadar geriledi.

