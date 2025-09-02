İstanbul Kongresi’nde Geçici Yönetim Belirlendi

İPTAL DAVASINDA MAHKEMEDEN ÖNEMLİ KARAR

8 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada, mahkeme önemli bir karar aldı. Mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Kararda, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılması da yer aldı. Bu durum, mevcut kongre sürecinin tamamen durdurulmasına yol açtı.

GEÇİCİ HEYET BELİRLENDİ

Gelişmelerin ardından, İstanbul İl Başkanlığı için geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet görevlendirildi. Gürsel Tekin, bu görevi kabul edeceğini belirtti. Tekin, Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamada, “Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek” ifadelerini kullandı.

KONGRE SONUÇLARI VE KARARLAR

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik, 342 oy alarak kazandı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı. Mahkeme, “Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine, 08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine” dair kararlar verdi. Ayrıca karara itiraz yolları hakkında bilgi de verildi.