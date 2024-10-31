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“İstanbul Köprüsünden Gelince Şaşırdı!”

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İSTANBUL’DAN CEZA GELDİ

Antalya’da yaşayan 58 yaşındaki emekli Suna Ülger, hafif ticari aracıyla daha önce hiç gitmediği İstanbul’dan köprü geçiş cezası aldı. Bu durum karşısında şaşkına dönen Ülger, cezanın faiziyle birlikte toplamda 40 lira olduğunu öğrendi.

HUKUKİ YOL ARAŞTIRMALARI BAŞLADI

Cezanın beklenmedik bir durum olduğunu düşünen Ülger, Tüketici Hakem Heyetine başvurarak cezanın iptali için yasal süreci başlattı. Bu durum, gereksiz yere eline ulaşan cezalarla ilgili daha fazla dikkat çekmeyi sağlıyor.

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