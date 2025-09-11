İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı, 10 kişi için gözaltı kararı verdi. 121 şirkete el konuldu. Suç örgütü kurulduğu belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu hazırlandı. Ekonomik güç kazanımına çalışıldığı vurgulandı. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN GÖZALTI KARARI

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında bir gözaltı kararı çıkardı. Yapılan bu operasyon kapsamında, holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV dahil olmak üzere toplam 121 şirkete el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

SUÇ ÖRGÜTÜ FAALİYETLERİ

Açıklamada, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla bir örgütün kurulduğu ve bu örgüt üzerinden nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ile kara para aklama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonrasında, kaynağı belirsiz büyük miktarda paranın şirket hesaplarına sokulduğu, paraların farklı şirketler arasında aktarılmaya çalışıldığı ve bu süreçte faturasız işlemlerin yapıldığı tespit edildi.

DENETİM MEKANİZMALARINI AŞMA GİRİŞİMLERİ

Soruşturmada, çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde hareket ettiği kaydedildi. Bunun yanı sıra, çok sayıda şirket kurulmasıyla denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı ve yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukların dağıtıldığı ifade edildi. Ticari faaliyetleri bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve sermaye artırımlarında gerçeği yansıtmayan borçlar hesaplarının gösterildiği belirlendi.

YASA DIŞI GELİRLERİN KULLANIMI

Başsavcılık, örgütün yasa dışı gelirlerini eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektördeki şirket alımları ve yatırımlar için kullandığını, bu yöntemle hem ekonomik güç kazandığını hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştığını açıkladı. MASAK raporları doğrultusunda, şüphelilerin yasa dışı kazançlarını farklı sektörlere yönlendirerek akladıkları ve böylece ekonomik hayatta sahte bir itibar elde etmeye çalıştıkları ortaya kondu.

ALINAN ÖNLEMLER VE AÇIKLAMALAR

Gerçekleşen operasyon sonucunda 121 şirkete el konulmuş ve TMSF kayyım olarak atanmıştır. Başsavcılık, “Kamu düzenini, mali sistemi ve vergi adaletini zedeleyen bu eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında titizlikle yürütülmektedir” ifadesine yer verdi. Ayrıca, “Adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır” açıklaması yapıldı.