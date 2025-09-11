İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding Yöneticileri Hakkında Gözaltı Kararı Verdi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖZALTILAR YAPTI

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı aldı. Bu halihazırda, holdingin sahip olduğu Habertürk ve Show TV gibi 121 şirkete el konmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmış durumda. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları ile karşı karşıya. Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma süreci, çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde işlediğini ortaya koyuyor.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Soruşturma içerisinde, çok sayıda şirket kurularak denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukların dağıtılması ve hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı belirtildi. Başsavcılık, örgütün yasa dışı gelirlerini eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlar için kullandığını ifade etti. Böylelikle, hem ekonomik güç kazanılması hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlanmaya çalışıldığı vurgulandı.

CAN HOLDİNG’İN TARİHÇESİ VE FAALİYETLERİ

Can Holding, Zamanhan Can tarafından 1972’de kurularak ticaret hayatına başlamıştır. Gelişen süreçte Türkiye ile komşu ülkeler arasında ihracat ve ithalat yapmaya başlayan şirket, turizm sektörüne de yatırımlar yapmıştır. 1993 yılında, Türkiye’nin en fazla akaryakıt istasyonu işletme sahipliğine sahip “Enerji Petrol”ün temellerini atarak akaryakıt ticaretine başlamıştır. 2022’de Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Doğa Koleji’ni satın alan holding, 2023 itibarıyla önemli bir üretim kapasitesine ulaşmıştır.

YEREL VE ULUSAL MEDYA YATIRIMLARI

Holdingin medya sektöründeki yatırımları Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi kanalları kapsamaktadır. Enerji ve petrol alanlarında madeni yağ, akaryakıt ve LPG yatırımları bulunmaktadır. Eğitim alanındaki yatırımları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi yer alırken, Doğa Koleji de Can Eğitim Grubu çatısı altında bulunmaktadır. Ayrıca, Energy akaryakıt istasyonları, otelcilik ve sağlık sektöründeki yatırımları ile dikkat çekmektedir. 2024 yılında Ciner Holding’in yönetimindeki bütün yayın kuruluşlarını satın alarak medya sektörüne daha fazla adım atmıştır.

HABERTÜRK’ÜN TARİHİ VE GELİŞİMİ

Habertürk TV, Ufuk Güldemir tarafından 2001 yılında ilk yayınını yaparak ulusal yayın yapan bir kanal haline geldi. 2007 yılında Ciner Medya Grubu tarafından devralındı ve geçtiğimiz aylarda Can Holding’e geçiş yaptı. Habertürk, 1991’de Türkiye’nin ilk özel TV kanalları arasında yer aldı. 2009’da günlük gazete olarak yayın hayatına başladı fakat 2018’de son sayısını yayımladı. Habertürk.com ise, internet üzerinden haber kaynağı olarak 1999 yılında hizmet vermeye başladı. Bloomberg HT, 2010 yılında Ciner Yayın Holding ve Bloomberg L.P. ortaklığıyla ekonomi kanalı olarak faaliyete geçmiştir. Tüm bunlar, Can Holding’in medya alanında güçlü bir varlık göstermesini sağladı.