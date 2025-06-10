(İSTANBUL) – Kurtuluş Baştimar’ın Yeni Filmi Başladı. Başrol, Kaybolanların İzinde Genç Kadın. Temalar: Hafıza, Kimlik Ve Direniş. Film, Avrupa Festivallerine Davet Aldı. Dağlar, Sesleriyle Dinlenmeyi Bekliyor.

YENİ FİLM DAĞLARDAN BAŞKA TANIK YOK FESTİVAL YOLCULUĞUNA ÇIKTI

İnsan hakları hukukçusu ve sinemacı Kurtuluş Baştimar, ikinci uzun metraj filmi “Dağlardan Başka Tanık Yok” ile festival yolculuğuna başladı. Film, etkili ve gürültüsüz diliyle sinema sanatına içsel bir dönüş çağrısı yapıyor. “Dağlardan Başka Tanık Yok”, Van’ın Bahçesaray ilçesindeki 3000 metre rakımlı Sampas (Özbeyli) köyünde çekildi. Film ekibi, kış ortasında dağların ortasında mahsur kaldı ve yolların açılmasını haftalarca beklemek zorunda kaldı. Bu zorlu koşullar, filmin atmosferini ve yapım sürecini etkiledi. Köy halkının destek ve dayanışması ise hem kamera arkasına hem de filme insan sıcaklığı kazandırdı.

SESSİZLİĞİN PEŞİNDE KAYBOLANLARIN İZİ

Film, 1990’larda faili meçhul olarak cezaevinde kaybolan babasının izini süren genç bir kadın olan Helin’in hikayesini anlatıyor. Helin, annesi Susika’nın Kürtçe ağıtlarında, yıpranmış mektuplarda ve eski kasetlerde geçmişin kaybolan parçalarını bir araya getirmeye çalışıyor. “Dağlardan Başka Tanık Yok”, sadece bir kaybın hikayesini değil, aynı zamanda bireysel bir uyanış sürecini de işliyor. Filmde dağlar, yalnızca bir arka plan değil; suskunlukları ve tanıklıklarıyla başlı başına bir karakter olarak işleniyor. Her sessizlik bir cümle, her yankı bir hatıra gibi kurgulanıyor.

KURTULUŞ BAŞTIMAR’IN YARATICI GÖRÜŞÜ

Daha önce “Çiğdem” filmiyle uluslararası alanda ilgi toplayan Kurtuluş Baştimar, bu filme belgesel, kurmaca ve anı unsurlarını harmanlayarak daha derin bir yapı katıyor. Yönetmen, insan hakları ve hafıza temalarını, sinemasal anlatının merkezine yerleştiriyor. Film, akademik bir derinlik ile sanatsal cesareti bir araya getiriyor.

Film, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda Avrupa’daki bağımsız film festivallerinden de davetler almaya başladı. İlk gösterimlerinde eleştirmenler, ‘sessizliğin politikası’nı bu denli etkili bir biçimde işleyen ender filmlerden biri olduğunun altını çizdi.

DAĞLAR KONUŞUR, DİNLEYEN VAR MI?

Film, yalnızlaştırılanların, unutulanların ve susturulanların sesine kulak verme çağrısı yapıyor. “Dağlardan Başka Tanık Yok”, izleyicilerini yalnızca bir film izlemeye değil, bir tanıklık deneyimi yaşamaya davet ediyor.