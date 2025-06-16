İstanbul Maarif Orkestrası Etkinliği Gerçekleşti

İSTANBUL MAARİF ORKESTRASI VE HALK DANSLARI GÖSTERİSİ

İstanbul’da düzenlenen gösteride İstanbul Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesiyle gerçekleştirildi. Gösterinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, “Bugün öğretmenlerimiz muhteşem bir sahne aldı. Öğrencilerine, tüm velilerimize aslında hayatın bütün ritmini sahnede yansıttılar. Onlar yaparak, yaşayarak öğrenme modeliyle bugün öğrencilerine hayatın gerçekleri ve tarihsel kültürümüzden kaynaklanan medeniyetimizin kodlarını bugün sergilediler” şeklinde konuştu.

ETKİNLİĞE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

İstanbul Maarif Orkestrası, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Türk Telekom Opera ve Bale Salonu’nda izleyicilerle buluştu. Gösteriye İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve İstanbul Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin yanı sıra birçok davetli katıldı. Ful orchestra, Şef Ahmet Gürkan Er yönetiminde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği eserleriyle izleyicilere müzikal bir deneyim sunarak müzikal bir yolculuk yaşattı. Müzikal düzenlemeler ise İl Orkestra Koordinatörü Taylan Öztürk tarafından hazırlandı.

DANS TİYATROSU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Gösterinin ikinci bölümünde İstanbul Maarif Halk Dansları Topluluğu, ‘Öğretmenin Doğuşu’ isimli dans tiyatrosunu sahneye koydu. Bu bölüm, geleneksel halk oyunlarını modern sahne teknikleriyle harmanlamasıyla büyük ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanlığı Halk Dansları Genel Sanat Yönetmeni Nurullah Şimşek’in koreografisi ile sergilenen performans, Türkiye genelindeki farklı branşlardan toplamda bin 450 öğretmeni kapsayan Halk Dansları Topluluğu ile 850 müzik öğretmeninden oluşan Maarif Orkestrası’nın sanatın eğitici ve birleştirici gücünü ortaya koyan gösterileri ile izleyicilerden tam not aldı.

EĞİTİMİN KÜLTÜR VE SANATLA BÜTÜNLEŞİYOR

Etkinlik sonunda öğretmen sanatçılar, sahne performanslarıyla eğitimin yalnızca sınıfla sınırlı olmadığını, kültür ve sanatla bütünleşerek daha da derinleştiğini gösterdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl sonu etkinlikleri İstanbul Maarif Öğretmenleri Dans Topluluğu ve Müzik Korosunu dinlemiş olduk. Öğretmenler toplumun rol modelidir. Sadece çocuklara matematiği, fiziği, kimyayı değil. Hayatın bütününü öğretirler. Bugün öğretmenlerimiz muhteşem bir sahne aldı ve çok keyifli, mutluydu. Önümüzdeki yıl da öğretmenlerimizin sahne alacağı çeşitli kültürel sanatsal etkinliklerle öğrencilerimize, velilerimize ve toplumun tüm kesimlerine bu güzel yönü daha çok sergileyeceğiz” diye belirtti.