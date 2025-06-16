İstanbul Maarif Orkestrası Sahne Aldı

İSTANBUL MAARİF ORKESTRASI VE HALK DANSI GÖSTERİSİ

İstanbul Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Kültür Merkezi’nde muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi. Etkinlik sonrası İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yaptığı açıklamada öğretmenlerin sergilediği performansı övdü. Yentür, “Bugün öğretmenlerimiz muhteşem bir sahne aldı. Öğrencilerine, tüm velilerimize hayatın bütün ritmini sahnede yansıttılar.” dedi.

GÖSTERİDEKİ KATILIM VE PERFORMANSLAR

Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür ve İstanbul Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de dâhil olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Programda İstanbul Maarif Orkestrası, Şef Ahmet Gürkan Er yönetiminde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim yaşattı. Orkestranın düzenlemeleri İl Orkestra Koordinatörü Taylan Öztürk tarafından hazırlandı.

Gösterinin ikinci bölümünde ise “Öğretmenin Doğuşu” adlı dans tiyatrosu sahnelendi. İstanbul Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından gerçekleşen bu gösteri, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Dansları Genel Sanat Yönetmeni Nurullah Şimşek’in koreografisiyle modern sahne teknikleriyle buluştu. Türkiye genelinde farklı branşlarda toplam bin 450 öğretmen ve 850 müzik öğretmeni, Maarif Orkestrası ile birlikte sergiledikleri performanslarla izleyicilerden tam not aldı.

EĞİTİM VE SANAT ARASINDAKİ BAĞ

Program sonunda, öğretmen sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Yentür, “Öğretmenler sadece ders vermekle kalmaz, aynı zamanda hayatın tüm alanlarını öğretirler. Bugün gösterilen performans, eğitimin sınıfla sınırlı kalmadığını, kültür ve sanatla birleşerek derinleştiğini gösteriyor.” diye ekledi. Gelecek yıl da öğretmenleri sahne alacakları çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin planlandığına dikkat çekti.