İstanbul Mahkemesi, CHP’ye Atama Yaptı

GÜRSEL TEKİN’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine atanan Gürsel Tekin, bu sabah yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadelere yer verdi. “Bina tartışmasının parçası olmayız. Öfkemizi içimize gömdük. CHP’ye uygun davranışta bulunacağız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur.” sözleriyle süreçle ilgili duruşunu açıkladı ve ayrıca bugün Özgür Özel’i karşılayacağını duyurdu.

MAHKEME KARARI SÜRECİ ETKİLEDİ

Gürsel Tekin, yaptığı açıklamasında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararının ardından görevlendirildiğini belirtti. Tekin, partinin tarihine vurgu yaparak “Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi parti. Geleneklerine uygun davranacağız.” dedi.

STK İLE TEMAS VE HEDEFLER

Türkiye’nin gerçek gündemi ile meşgul olacaklarını vurgulayan Tekin, “Elbette partimin genel başkanıdır. Öfke ile kızgın olsalar da öfkemizi içimize gömdük. Bina tartışmasının parçası olmayız.” ifadelerini kullandı. “Canları sağ olsun demokratik tepki, bizi pet şişe değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil.” şeklinde konuştu. Ayrıca, CHP’nin kucaklaşacağı ve sorunların çözülmesi için birlikte hareket edileceği mesajını verdi.

CHP’NİN KİMLİĞİNE VURGU

Tekin, CHP’nin değerleri üzerine de değinerek, “Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız. Ben partinin tüm kademelerinde görev yaptım. CHP’nin genel başkanlarının ortak özelliği para ilişkisi sıfır. CHP dürüstlerin partisidir.” dedi. Resmi binanın Sarıyer olduğunu belirten Tekin, teşkilatlarla görüşerek sorunları çözme hedefini benimsediklerini açıkladı.