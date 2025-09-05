İstanbul Mahkemesi, CHP Yönetimini Uzaklaştırdı

MAHKEME KARARIYLA KAYYUM ATANDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına karar vererek, İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasını onayladı. Mahkeme Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadı. Bu gelişme, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Tekin’in atamasının hemen ardından CHP’den ihraç edilmesi dikkat çekti. İl binasında nöbet tutmaya başlayan CHP’liler, kayyumu binaya sokmayacaklarını açıkça belirtti.

TEKİN’DEN AÇIKLAMALAR VE PLANI

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den randevu talep edeceğini duyurdu. Amacının partiyi barıştırmak ve partideki iç çekişmeleri sona erdirmek olduğunu ifade eden Tekin, il binasına gideceği tarihi de belirtti. 8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini ifade eden Tekin, bu süreçte kayyum heyetiyle kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İlk kez görüntülü olarak yaptığı açıklamada, “Biz göreve başladık” mesajını verdi.

Tekin, “Uzun süre CHP’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul’da 3,5 yıl il başkanlığı yapılan bir insanım. Bu heyet, önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 çok tecrübeli, Cumhuriyet Halk Partisi kökenli arkadaşlarımızla göreve başladık” şeklinde konuştu. Ayrıca, partinin geçmişinde yaşanan olumsuz durumlara dikkat çekerek, “CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir, CHP tabi ki adliye koridorlarına düşmemeliydi” dedi.

Tekin, “Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp, kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP’lileri kucaklayarak mücadele etmek. Hak hukuk adalet için mücadele edeceğiz. Bize güvenin biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında kimse bizden bir şey beklemesin. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz” ifadelerine yer verdi.