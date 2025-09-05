İstanbul Mahkemesi Yönetimi Görevden Aldı

MAHKEME KARARIYLA KAYYUM ATANMASI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Ayrıca, il başkanlığı için geçici bir yönetim kurulu atanmasına da hükmedildi. Mahkeme, Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadı. Bu karar, toplumda büyük tepkilere yol açtı.

TEKİN’İN İHRAÇ OLUNMASI VE CHP’LİLERİN TEPKİSİ

Gelişmelerin hemen ardından Gürsel Tekin, CHP’den ihraç edildi. CHP’liler, il binasında nöbete başlayarak kayyumu binaya sokmamaya kararlı olduklarını ifade etti. Tekin, parti içi birliğin sağlanması konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den randevu talep edeceğini belirtti. Özellikle, parti içindeki kavgaları sonlandırmayı ve barışı sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

TEKİN’İN GÜNDEMİ VE DESTEKLEYENLERİ

Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına gitmeyi planladığını açıkladı. Mahkeme tarafından kendisine atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ın da bu ziyaret sırasında yanında olacağı bildirildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceği gün, eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu’nun da kendisine eşlik edeceğini iddia etti.