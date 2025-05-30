İstanbul Maltepe’de Baba Darbedildi

İSTANBUL MALTEPE’DE OLAYIN GELİŞİMİ

İstanbul’un Maltepe ilçesinde çocuklarının yanında darbedilen babaya yönelik iki şüpheli gözaltına alındı. D.E. (46), Marmaray’da iki çocuğuyla seyahat ederken yer verme konusuyla ilgili bir kadınla tartışma yaşadı. Tartışma sırasında, başka iki erkek yolcu D.E.’ye yumruklu saldırıda bulundu. D.E.’nin burnu kırılırken, baba ve çocukları Yalı Mahallesi Süreyyapaşa Tren İstasyonu’nda indiler.

KAVGANIN TEKRARLANMASI VE MÜDAHALE

Taraflar istasyonda yeniden karşı karşıya geldiğinde, güvenlik görevlileri araya girdi. Yaşanan olay karşısında çocuklar korkarak diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. D.E.’nin şikayetinin ardından, “kasten yaralama” suçlamasıyla İ.A. (22) ve E.D. (50) isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, D.E. yaşanan durumu yetkililere aktardı.

ADLİ SÜREÇ VE KAYITLAR

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. serbest bırakıldı, E.D.’nin işlemleri ise sürüyor. Ayrıca, yaşanan tartışma ve kavga anlarının bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi. Bu görüntüler, olayın detaylarını daha da gün yüzüne çıkaracak nitelikte.