İstanbul Maltepe’de Kavga Çıktı

Olayın Gelişimi

İstanbul Maltepe’de, iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a binen bir adam, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Başka yolcuların müdahalesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede darbedilen adamın burnunun kırıldığı bildiriliyor. Olay sırasında çocuklar, çevredeki yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Tartışmanın Büyümesi

Tartışmaya daha sonra başka bir kişinin dahil olmasıyla kavga daha da şiddetlendi. Bu kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı. Olay sonrası, çocukların büyük korku yaşadığı öğrenildi. Marmaray’dan inen taraflar, durakta yürürken tekrar kavgaya tutuştu. Ancak, duraktakiler ve güvenlik görevlileri arasaya girerek kavgayı sonlandırdı.

Adli Süreç

Darbedilen adamın burnunun kırıldığı olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganların tespit edilerek yakalanması için Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.