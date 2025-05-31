İstanbul Maltepe’de Kavga Yaşandı

Olayın Gelişimi

İstanbul Maltepe’de, Marmaray’a iki çocuğuyla binen bir baba, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Bu durum, başka yolcuların da olaya dahil olmasıyla birlikte tartışmanın alevlenmesine yol açtı ve hızlıca kavgaya dönüştü. Olayın neticesinde, darbe alan babanın burnunun kırıldığı bildirildi. İki çocuğun, çevredeki yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Yumruklar ve Kavga

Daha sonra tartışmaya başka bir kişi de katıldı. Bu kişi, iki çocuklu babanın yüzüne yumruk attı ve ortalık karıştı. Bu esnada çocukların büyük bir korku yaşadığı kaydedildi. Olayın ardından taraflar, Marmaray’dan indikten sonra durakta bir kez daha kavga etmeye başladı. Duraktaki diğer yolcular ve güvenlik görevlileri, araya girerek kavganın sona ermesini sağladı.

Hukuki Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki çocuğunun önünde darp edilen bu babaya saldıran şahısların tespit edilmesi ve yakalanması için Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi. Olayın ardından yaşanan gelişmeler, yetkililerin konuya olan hassasiyetini gözler önüne seriyor.