İstanbul Maltepe’de Öğrenciler Kutlama Yaptı

ÖĞRETMENLERİNE ANLAMLI BİR SÜRPRİZ

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, 3. sınıf öğrencileri meşaleler ve neşeli şarkılarla öğretmenlerinin evinin önünde ‘Anneler Günü’nü kutladı. Kazım Tunç İlkokulu’ndaki öğrenciler, öğretmenleri Neslihan Eren Akın’a özel bir sürpriz hazırladı. Akşam saatlerinde bir araya gelen çocuklar, ellerinde meşaleleriyle öğretmenlerinin evinin önüne gelerek şarkılar söylemeye başladılar.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Meşaleler ışığında öğrencilerini gören öğretmen Akın, balkonundan onlara selam verdi. Bu sırada duygusal anlar yaşandı. Öğrencilerine inerek tek tek sarılan Akın, bu unutulmaz sürpriz için onlara teşekkür etti. Hem Akın’ı hem de orada bulunanları etkileyen bu anlam dolu kutlama, renkli görüntülerle dolu anlara sahne oldu.