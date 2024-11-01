İstanbul Maratonu 46. Yılını Kutluyor

İSTANBUL MARATONU 46. KEZ DÜZENLENİYOR

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu’nun 46’ncısı, 3 Kasım Pazar günü yapılacak. AA’nın İstanbul Maratonu’nun 46. yılı nedeniyle hazırladığı dosya haberlerin ilki, organizasyonun tarihçesini ilk yarışından günümüze kadar yaşanan gelişmeleri aktararak sunuyor. Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunda gerçekleştirilen maraton, 1979 yılındaki ilk yarışından itibaren her yıl daha büyük bir katılımla devam ediyor.

MARATONUN GELİŞİMİ VE BÜYÜMESİ

İlk kez düzenlendiği günden bugüne dek İstanbul Maratonu, birçok ulusal ve uluslararası koşucuyu bir araya getirdi. Her yıl artan yarışçı sayısı ve katılımcı ülkelerle birlikte etkinlik, şehirdeki en önemli spor etkinliklerinden biri haline geldi. İstanbul’un tarihi ve kültürel güzellikleri arasında gerçekleştirilen bu maraton, koşuculara eşsiz bir deneyim sunuyor ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarıyor.