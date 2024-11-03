İstanbul Maratonu Heyecanı Başladı!

MARATONUN BAŞLANGICI VE DAVETLİLER

Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu, sabah saat 09.00’da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden start aldı. Maratonun başlangıcını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran birlikte verdi.

DÜNYA GENERALİKTEKİ YERİ VE GÜZELLİĞİ

“Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanı taşıyan maraton, Dünya Atletizm Birliği’nin “Gold Label” kategorisinde yer alıyor ve 46. kez gerçekleştiriliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, start öncesinde yaptığı konuşmada, “Dünyanın en güzel maratonu çünkü bu maraton iki kıta arasında gerçekleşiyor. Hepiniz İstanbul’a hoş geldiniz ve hepinizi tebrik ederim.” şeklinde ifadelerini kullandı.

MARATONUN PARKURU VE YARIŞIN İLERLEYİŞİ

Maratona katılan sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı üzerinden Beşiktaş’a inecek, ardından sahil yolunu izleyerek Karaköy’e ulaşacaklar. Galata Köprüsü’nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu’nun önünden geri dönecek. Sahil yolundan Gülhane Parkı’na doğru devam eden sporcular, parkın içinden geçerek tramvay yolundan Sultanahmet Meydanı’na ulaşacak.

ÖDÜL DAĞILIMI VE REKORLAR

Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan “At Meydanı”nda, Sultanahmet Camisi’nin giriş kapısı ile Dikilitaş’ın arasında sona erecek. 46. İstanbul Maratonu’nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 45’er bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinci olanlar 20’şer bin, üçüncüler ise 10’ar bin dolar ödül alacak. Türk sporcular için de maratonu birinci bitirenler 50’şer bin lira, ikinciler 40’ar bin lira, üçüncüler ise 30’ar bin lira ödül kazanacak. Ayrıca, erkeklerde 2.09.44 ve kadınlarda 2.18.35 olan parkur rekorları kırılırsa, 5’er bin dolar daha prim verilecek. Elit koşuculara toplamda 180 bin dolarlık ödül dağıtılacak.