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Spor

İstanbul Maratonu Heyecanı Başlıyor!

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İSTANBUL MARATONU YARIN BAŞLIYOR

Spor İstanbul’un düzenlediği ve Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu, yarın gerçekleşiyor. “Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanına sahip olan ve Dünya Atletizm Birliğinin “Gold Label” kategorisinde bulunan maraton, 46. defa koşulacak.

KATEGORİLER VE YERLER

Organizasyon, Anadolu yakasında başlayarak Avrupa yakasında sona erecek. Yarışlar maraton (42,195 kilometre), 15 kilometre koşu, 8 kilometrelik kurumsal koşu ve halk koşusu kategorilerinde yapılacak. Ayrıca, çocuk maratonu 2 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştiriliyor.

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