İstanbul Marmaray’da İmamoğlu Tartışması Yaşandı

İMAMOĞLU’NA DESTEK VE TEPKİ ARASINDAKİ TARTIŞMA

İstanbul’da Marmaray’da seyahat eden yolcular, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verenler ile ona karşı çıkanlar arasında gerçekleşen gergin bir tartışmaya tanık oldu. Yolsuzluk soruşturması ardından tutuklanan İmamoğlu’na destek vermek amacıyla slogan atan bir grup, karşıt görüşteki yolcuların “Hırsız Eko İstanbul’dan defol” şeklindeki sloganlarıyla karşılaştı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DEVREYE GİRDİ

İki grup arasında sloganların atılmasıyla başlayan tartışma hızlı bir şekilde büyüdü. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte Marmaray güvenlik görevlileri ve diğer yolcular, tarafları yatıştırmak için müdahale etti. Yaşanan gerginlik, fiziksel bir çatışmaya dönüşmeden sona erdi. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.