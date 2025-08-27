İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS Şampiyonlarını Ağırladı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, ŞAMPİYONLARIN TERCİHİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul Medipol Üniversitesi, bu yıl da YKS şampiyonlarının tercih ettiği bir kurum oldu. İlk 10 içerisinde 5, ilk 100’de ise 28 öğrenci bu üniversiteyi seçti ve Medipol’ün son 10 yıldır süren başarısı bu yıl da sürdü. Yeni açılan Yapay Zekâ Mühendisliği Programı, ilk 337 öğrenciden tercih alarak kendi alanında üst sıralara yerleşti. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olarak açılan Tarih Programı ise ilk yılını 10 öğrenci ile ilk 191’den kabul ederek dikkat çekti. Uluslararası Tıp Fakültesi de öğrencilerini ilk 38’den kabul ederek tıp fakülteleri arasında en üst sıralardaki konumunu korudu. 2016’dan bu yana gelenek bozulmadı; üniversite sınavı şampiyonları bu yıl yine Medipol’ü tercih etti.

YKS 2025’TE BÜYÜK BAŞARI

2025 YKS sınavında Türkiye 2’ncisi, 8’incisi, 9’uncusu ve 10’uncusu gibi ilk yüzde yer alan 28 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi’ni seçti. Uluslararası Tıp Fakültesi, yine öğrenci kabulünde ilk 38’deki yerini korudu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içerisinde yeni açılan Yapay Zekâ Mühendisliği Programı, ilk 337’den öğrenci alarak dikkat çekti. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde açılan Tarih Programı ise ilk yılında 10 öğrencisini ilk 191’den kabul etti. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, Türkiye’deki tıp fakülteleri arasında birinci sırada yer alırken, Türkçe Tıp Fakültesi dördüncü ve İngilizce Tıp Fakültesi ise altıncı sıradadır.

BASIN TOPLANTISI DETAYLARI

2025 YKS Şampiyonları Basın Toplantısına, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk ve fakülte dekanları ile akademik kadro katıldı. İstanbul Medipol Üniversitesi olarak, eğitimde ve araştırmada Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olma hedeflerini dile getiren Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, “Bunu hedeflerken eğitimi ve araştırmayı ayrı değil, birbirlerini destekleyen unsurlar olarak gördük. Bugün geldiğimiz noktada; 12 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 5 enstitüde, 200’ün üzerinde programla eğitim veriyoruz. 40 binin üzerinde öğrencimiz, 1500’den fazla akademisyenimiz ve 2 bini aşkın idari personelimizle Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden biriyiz” ifadelerini kullandı.

KALİTEYE VURGU

Büyümeyi kaliteden ödün vermeden gerçekleştirdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Güntürk, “Birçok programımız bağımsız kuruluşlar tarafından akredite edilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl süreyle Kurumsal Akreditasyon ile ödüllendirildik. Üniversitemiz dünyanın saygın derecelendirme listelerinde yer alıyor. Bundan sonra da sıralamalarda yükselerek dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında olmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Pek çok öğrencimiz Amerika, Avrupa ve Japonya’da yüksek ihtisaslarını sürdürüyor. Medipol’ün hedeflerinden biri olan bilim insanı yetiştirme hedefini gerçekleştiriyorlar. İstanbul Medipol Üniversitesi olarak tüm öğrencilerimizi kariyer yolculuklarında destekliyor, onların yanında oluyoruz” diye konuştu.