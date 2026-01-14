İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda Tutuklama Kararı Açıklandı

İstanbul’da 51 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevkleri gerçekleştirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan bu kişilerden 8’i serbest bırakılırken, 43’ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI ALINDI

Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan bu kişilerin 23’ünün aktif kamu görevlisi, 28’inin ise özel sektörde çalışmalarını sürdürdüğü belirlendi. Şüphelilerin, terör örgütünün sözde emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu pozisyonda bulundukları, ayrıca itirafçı beyannameleri olduğu ve ardışık aranmalarının tespit edildiği ortaya çıktı.

BÜYÜK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda toplam 51 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.