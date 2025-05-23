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İstanbul Merkezli Operasyonda 30 Kişi Tutuklandı

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İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle, İstanbul merkezli olarak, 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 31 şüpheli, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ZANLILARDAN 30’U TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılan ifadeler sonrasında, yakalanan şüphelilerden 30’u için tutuklama talebi, bir şüpheli için ise adli kontrol uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine başvuruldu. Mahkeme, 30 zanlının tutuklanmasına karar verirken, bir şüpheli için de “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

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