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İstanbul Merkezli ‘Panel’ Operasyonu: 50 Tutuklama Talebi

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EMNİYET ÇALIŞMALARI SONUCUNDA GÖZALTILAR YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devlet güvenliğini tehlikeye sokabilecek bilgilerin sosyal medya platformlarında paylaşıldığına dair elde edilen bulgular çerçevesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın sonucu olarak, 35’i çocuk olmak üzere toplam 68 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

ÇOCUKLAR İÇİN SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 35’inin Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) statüsünde olduğu bildirildi. Bu çocukların ifadelerinin alınabilmesi amacıyla Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosu tarafından 4 savcı görevlendirildi.

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