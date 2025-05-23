İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İstanbul merkezli olarak 3 farklı ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmiş. Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan 31 şüpheli, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış ve gözaltına alınmış.

TUTUKLAMA KARARLARI

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde savcılık, şüphelilerin ifadelerini almış. İfadeleri alınan 30 kişi için tutuklama talep edilirken, bir şüpheli için adli kontrol uygulanması önerisiyle sulh ceza hakimliğine başvuruldu. Mahkeme, 30 zanlının tutuklanmasına karar verirken, bir şüpheli hakkında ise “konutu terk etmeme” şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması hükmünü vermiş.