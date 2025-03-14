İstanbul Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlamalarıyla sorgulanıyor. Ayrıca, el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’nin bulunduğu 23 şirkete Benim tasarrufum kurumunca kayyum atandı.

ERKAN KORK’UN YASA DIŞI FAALİYETLERİ

Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un 2014 yılından itibaren ‘Troy Bilişim’ isimli şirket aracılığıyla finansal sistem içerisine girdiği ve planlı bir şekilde Türkiye içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlerle temas kurduğu belirlendi. Kork’un suçtan elde edilen gelirler ile bir örgüt yapısı oluşturarak ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu gerçekleştirdiği tespit edildi. ‘Payfix’ bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının kullandığı ‘panel’ olarak adlandırılan domainlerin Payfix’in finansal sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyette bulunmasına olanak tanıdığı saptandı.

PAYFİX’İN MALİ OPERASYONLARI

Payfix’in altyapısı kullanılarak, yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sunulduğu, sahte ‘Payfix’ hesap cüzdanları oluşturulduğu ve bu sahte hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin dolaşıma sokulduğu belirlendi. MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre, ‘Payfix’ veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi grubu tespit edildi. Bu gruplara ait toplamda 211 bin 109 hesap ortaya çıkarıldı ve 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis bağlamında riskli olduğu kaydedildi. Ayrıca, bu grupların yasa dışı bahis tipolojisiyle benzeştiği ve analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarının bankalarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira tutarında para transferi yaptığı tespit edildi.

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN GELİR AKLAMAK

Soruşturma dahilinde, şüphelilerin ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu yöneterek güven ilişkisi içinde hareket ettikleri, bankalar ve firmalarla ilişkiler geliştirdikleri belirlendi. Bu çerçevede PozitifBank’ın satın alındığı ve birçok ticari şirketin ya yeni kurulduğu ya da halihazırda açılmış şirketlerin devralındığı tespit edildi. Söz konusu süreçte suça konu gelirlerin aklandığı ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Örgüt lideri ve üyelerine ait çeşitli mal varlıklarına, bu yapının finansal etkisinin 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilerek, el konuldu.

KAPİTAL TURK HOLDİNG’DEN AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Erkan Kork’un sahibi olduğu CapitalTurk Holding, soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yönetim Kurulu başkanı Erkan Kork ve çalışma arkadaşları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alınmıştır. Bu süreçte adaletin tesis edeceğine olan inancımız tamdır. Sürece ilişkin açıklamalar kamuoyunu bilgilendirmek adına soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeden yapılacaktır.” denildi.