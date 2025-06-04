İstanbul Merkezli Yolsuzluk Soruşturmasında 22 Tutuklama

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR

İstanbul’da gerçekleştirilen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, aralarında eski CHP milletvekili ve 5 ilçe belediye başkanının bulunduğu toplamda 22 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasını, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü soruşturmasını ve ayrıca Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleriyle ilgili başlattığı soruşturmaları sürdürüyor. Emniyette işlemleri tamamlanan 36 şüpheli, İstanbul Adliyesine sevk edildi.

İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklandı. İlgili konuda görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Büyükçekmece Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı. Aynı zamanda, şüpheli Halil Satı için adli kontrol tedbiri alındı.

BESİKTAŞ BELEDİYESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından 2019’da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için yapılan alım konusundaki soruşturma, gelen ihbar üzerine başlatıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın babası İsmet Abacı tutuklandı. Beşiktaş Belediyesi çalışanlarından Görkem Kızılkaynak, İsmail Yalçın ve Şazime Sena Çelik ile firmanın sahibi Hakan Ateş ise “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” koşuluyla serbest bırakıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI

Aziz İhsan Aktaş hakkında yürütülen suç örgütü soruşturmasında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve başka pek çok kişinin tutuklandığı öğrenildi. Diğer şüphelilere ise adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul merkezli bu 4 yolsuzluk soruşturmasında toplamda 22 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri alındı. Soruşturmalarla bağlantılı olarak gözaltına alınan 38 şüpheliden birinin sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı, bir diğerinin ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.