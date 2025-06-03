İstanbul Merkezli Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklama Talebi

İSTANBUL MERKEZLİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI GÜNDEME GELDİ

İstanbul merkezli yapılan 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili ile 5 ilçe belediye başkanının da bulunduğu 30 şüphelinin tutuklanması isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini üstlendiği öne sürülen suç örgütü soruşturması ile birlikte Büyükçekmece Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile ilgili başlatılan soruşturmaları sürdürüyor. Bu bağlamda, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen 36 zanlının savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık, 30 kişiyi tutuklama, 6 kişiyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması için nöbetçi hakimliğe sevk etti.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLEN ŞÜPHELİLER

Tutuklanmaları talep edilen şüpheliler arasında “Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, mevcut Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı ile birlikte Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Can Zafer Yaman, Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Sırrı Küçük, Yusuf Yadoğlu, Baki Aydöner, Burak Korzay, Erhan Daka, Fikret Demir, Songül Demir, Şazime Sena Çelik, İsmet Abacı, İsmail Yalçın, Hakan Ateş ve Görkem Kızılkaynak” yer almakta. Ayrıca, adli kontrol tedbiri uygulanması istenen şüpheliler şunlardır: “Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ve Halil Satı”.

DÜZENLİ OPERASYONLAR VE GÖZALTILAR

Soruşturmalar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mayıs’ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 33 kişiyi gözaltına aldı. Sonrasında, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5 zanlı daha yakalanmış, 3’ünün cezaevinde, 3’ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Ayrıca, soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 1’inin sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı, 1 kişininse çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi. Ekipler, firari durumda bulunan zanlıları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.