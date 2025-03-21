İstanbul Metro Projeleri Bakanlığa Devredildi

METRO PROJELERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

İstanbul’daki devam eden metro projeleri hakkında dikkat çeken bir karar alındı. 21 Mart tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; İstanbul’daki bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

KARARIN DETAYLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi onaylandı. Bu karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenecek. Değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi. Bu karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.