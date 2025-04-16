İstanbul Milletvekili Önder Hastaneye Kaldırıldı

TBMM BAŞKANVEKİLİ HASTANEYE KALDIRILDI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, gecenin ilerleyen saatlerinde yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’daki bir hastaneye kaldırıldı. Kalbine giden aort damarı yırtılan Önder, 12 saat boyunca süren bir ameliyat geçirdi.

HASTANEDE YOĞUN İLGİ

Tv100’de yayımlanan Kübra Par’la Farklı Açılar programında, Independent Genel Yayın yönetmeni Nevzat Çiçek hastanede yaşanan gelişmeleri aktardı. Çiçek, “Bütün DEM Heyeti hastanedeydi. Bütün eş genel başkanlar, birçok önde gelen siyasetçi oradaydı. Çok yoğun bir trafik vardı, her kesimden insan geliyordu. Hastanenin kantin kısmında bir oda ayrılmış, orada görüşmeler yapılıyor.” dedi. Çiçek, Pervin Hanım’ın hastaneye gelen ilk kişilerden biri olduğunu belirterek, “O da benim gibi hiç uyumamıştı.” diye ekledi.

AİLEDEN YETKİLİ İFADELER

Aile, ilgi ve alakadan dolayı şaşırmadıklarını ifade etti. “İnsan insanın zehrini alır. Biz bunu buradan görüyoruz.” diyen aile, çok sayıda paylaşım aldıklarını belirtti. “Bine yakın çağrı geldiğini söylediler. İnsanlar çok yoğun, tanımadığımız insanların duasını alıyoruz.” şeklinde ifade ettiler. Sırrı Süreyya Önder’in hayatı hakkında pek fazla bilgi olmadığını vurgulayan Çiçek, “Fotoğrafçılık da yapmış. Aileden öğrendim, yakın zamanda vefat eden Kahtalı Miçe ile çok yakındı.” dedi. Çiçek, Kahtalı Miçe’nin düğün fotoğrafçısının Sırrı Önder olduğunu aktararak, “Toplumun her alanında aslında teması olan bir insan.” ifadelerini kullandı.