İstanbul Milletvekili Önder, Kalp Krizi Geçirdi

ÖNDER’İN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Önder’in durumu ciddi olduğu belirtiliyor ve ameliyata alındığı ifade ediliyor.

YAKIN DOSTLARI HASTANEDE

Önder’in tedavi gördüğü hastaneye çok sayıda sanatçı ve siyasetçi ziyarette bulundu. Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Önder’i yalnız bırakmayarak hastaneye geldi. CNN Türk ile yaptığı görüşmede Bingöl, Önder’in kanser hastası olduğunu bildiklerini açıkladı. “Herkes dua etsin, durumu biraz kritik” şeklinde konuşan Bingöl, şu sözleri sarf etti: “Ameliyatta şu anda. Bekliyoruz. Öğrenince kızını aradım. Burada olduğunu öğrendim, hemen geldim. Galiba hastanede kalbi durmuş ama burada geri dönmüş. Evvelsi gün görüntülü telefonla konuştuk, türkü söyledik. İlginç hayat. Çok renkli, güler yüzlü biri. Durumuna kritik diyorlar. Herkes dua etsin.”

Bingöl, Önder’in barış sürecine yıllardır büyük katkılarda bulunduğunu ifade etti. Önder ile 30 yıla yakın bir dostluklarının olduğunu belirten Bingöl, “Vardı bilgimiz ama ser verip sır vermiyordu. Bir kaç kere kemoterapiye gittiğini biliyorum. Haftada en az bir kez iki kez ararız görüntülü konuşuruz. Bize hastalığının ne kadar ciddi olduğunu hiç söylemedi. Ama tabi kanser olduğunu biliyorduk ama durumu nedir, ne düzeydedir anlatmıyordu. Kendisi çok çalışıyor.” dedi.

Ayrıca Bingöl, Önder’in yeteneklerine ve dostluğuna vurgu yaparak, “İyi bir yazardır, iyi bir yönetmendir. Herkesi güldürür. İnanılmaz bir türkü repertuvarı vardır. Oktay, Olgun, ben ve o çok yakınız. Toplanırız, saatlerce türküler söyleriz. Bu hafta görüşecektik, böyle talihsiz bir şey oldu.” diyerek, duygularını dile getirdi.