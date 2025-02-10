İstanbul Musluklarından Kirli Su Akıyor: İSKİ’den Açıklama

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ: MUSLUKLARDAN KİRLİ SU AKIYOR

İstanbul’da Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi birçok ilçede yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde musluklarını açtıklarında kahverengi su ile karşılaşmış durumda. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde mutfak ve banyolardan akan bulanık sular, İstanbulluların tepkisini çekiyor.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ’ye seslenen vatandaşlar, “Bu suyla nasıl banyo yapalım?” ve “Çocuklarımızı içirmeye korkuyoruz” gibi tepkilerini dile getirmekte. Özellikle Çamlıca-Salacak hattındaki arıza nedeniyle su dağıtım sisteminde yapılan manevraların debi değişimine yol açtığı aktarılıyor.

İSKİ’DEN AÇIKLAMA: “SAĞLIK RİSKİ YOK!”

Konuya dair İSKİ’nin yaptığı resmi açıklamada, “Su rengindeki değişim insan sağlığını tehdit etmiyor. Ekiplerimiz sahada deşarj çalışmalarıyla sorunu çözmek için çalışıyor” denildi. Ancak vatandaşlar, “Ne zaman normale dönecek?” sorusuna bir yanıt bekliyor.

UZMANLARDAN UYARI: “SUYUNUZA DİKKAT EDİN!”

Yetkililer arızanın en kısa sürede giderileceğini belirtse de uzmanlar, “Renk değişimi geçene kadar suyu dinlendirip kullanın” tavsiyesinde bulunuyor. İstanbul’un kritik su hatlarındaki altyapı sorunları ise gündeme tekrar geliyor.

SON DAKİKA: ARIZA ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İSKİ ekipleri, arızalı hattın tamiratı için 24 saat vardiyalı çalışma başlattı. Suyun normale dönmesi için 48 saatlik bir süre öngörülmekte.