İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ BAŞLIYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 53. kez gerçekleştirilecek “İstanbul Müzik Festivali”, 11-26 Haziran tarihleri arasında müzik tutkunlarına klasik müziğin önde gelen isimlerinin yer aldığı bir program sunmaya hazırlanıyor. İKSV tarafından yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenecek festivalde toplam 22 konser dinleyicilere ulaşacak. Festivalde, NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu ve Slovak Filarmoni Korosu gibi toplulukların yanı sıra Helene Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafal Blechacz, Gautier Capuçon ve Alexandre Kantorow gibi tanınmış solistler de yer alacak. 45’in üzerinde sanatçı ve topluluk, sahne alarak izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

AÇILIŞ KONCERTİ GÖRKEMLİ BİR ETKİNLİK OLACAK

53. İstanbul Müzik Festivali, 11 Haziran tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu’nun birlikte gerçekleştireceği büyük bir dünya prömiyeri ile açılacak. Konserin açılışında, Hasan Uçarsu tarafından bestelenen “Toprak Sever İnsanları Birer Birer” isimli eser yer alacak. Ayrıca, Aleksandr Borodin’in Prens İgor operası için yazdığı “Poloveç Dansları” da seslendirilecek. Viyolonselci Gautier Capuçon ile piyanist Alexandre Kantorow, 12 Haziran’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda festival kapsamında özel bir performans sergileyecek.

NDR ELBPHILHARMONIE İKİ KONSERLE FESTİVALE KATILIYOR

Almanya’nın prestijli topluluklarından NDR Elbphilharmonie, festivale iki konserle katılacak. İlk konserde, topluluk Brahms’ın “op.77” keman konçertosunu ve Çaykovski’nin “op.36” eserini seslendirecek. Bu konserde, usta keman virtüözü Frank Peter Zimmermann da sahnede olacak. Konser, 19 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. İkinci konserde ise Grammy ödüllü Alan Gilbert, iki Echo Klassik ödülüne sahip Chopin yorumcusu Rafal Blechacz ile sahne alacak. Bu konser, 20 Haziran saat 20.00’de AKM’de yapılacak.

FESTİVALİN SON GÜNÜNDE ÖZEL BİR PERFORMANS OLACAK

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 26 Haziran’da saat 20.00’de AKM’de sanat yönetmeni ve daimi şefi Carlo Tenan yönetiminde Slovak Filarmoni Korosu ile Gioacchino Rossini eserlerini icra edecek. Festivalin detaylı programı hakkında bilgi almak için “muzik.iksv.org” adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, 53. İstanbul Müzik Festivali, konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencilerine ücretsiz katılım imkanı tanıyacak.