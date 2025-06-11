İstanbul Müzik Festivali Açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 53. kez düzenlenen “İstanbul Müzik Festivali”nin açılış töreni, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapıldı. Açılışta, festivale yönelik desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’ya teşekkür plaketi verildi. Bu yıl “Onur Ödülü” opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Dr. Mesut İktu’ya, “2024 Aydın Gün Teşvik Ödülü” ise 18 yaşındaki keman sanatçısı Bade Daştan’a sunuldu. Festival sponsoru Borusan Holding adına Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar’a da teşekkür plaketi takdim edildi.

İstanbul Müzik Festivali’nin Önemi

Törende konuşma yapan Batuhan Mumcu, İstanbul Müzik Festivali’nin, şehrin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Mumcu, “Festival, yarım asrı aşkın süredir Türkiye’de klasik müziğin kök salmasında, gelişmesinde, evrensel boyutta yankı bulmasında kuşkusuz çok önemli bir role sahip. İstanbul Müzik Festivali’nin bugünkü gücüne ulaşmasında elbette kararlılıkla sürdürülen bir vizyonun etkisi var.” dedi. Ayrıca, İKSV’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın kültür sanat dünyasına yıllardır değerli katkılar sunduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un büyük gayretleriyle bizler de sanatı desteklemeyi, kültürel üretimi teşvik etmeyi bir görevden öte toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Farklı Sanat Disiplinleri ve Etkinlikler

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival çerçevesinde İstanbul’un özgün mekanlarında birçok farklı döneme ait bestecilerin eserlerinin seslendirileceğini belirtti. Eczacıbaşı, “Klasik müziği farklı sanat disiplinleriyle bir araya getiren festivale özel konserler, belki ilk kez dinleyeceğimiz genç solistler, düzenleyeceğimiz ücretsiz hafta sonu etkinlikleriyle geniş bir kitlenin İstanbul Müzik Festivali’nin bir parçası olması için çalışıyoruz.” dedi. Ayrıca, genç sanatçılara ve sanatseverlere destek sağlama amacıyla çeşitli projeler ve atölyeler düzenlediklerini aktardı.

Multidisipliner Konserler ve Program İçeriği

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, bu yıl festivali “Sınırların Ötesinde” teması etrafında şekillendirdiklerini ifade ederek, “Festival temasını iki farklı anlamda kullanıyoruz. Festivalde hem sınır komşularımızın müzikleriyle, bizim müziklerimizin bir araya geldiği özel projeler var hem de klasik müzik dinleme ve sunma sınırlarının dışına çıkacağız.” dedi. Çakırkaya, önümüzdeki etkinlikte 45’in üzerinde sanatçının katılımıyla 22 konser düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca, İstanbul halkı için ücretsiz konserler ve etkinlikler de sunulacağını belirtti.

Festival Koşulları ve Açılış Konseri

Açılışta şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu sahne aldı. Konserin başlangıcı Hasan Uçarsu’nun “Toprak Sever İnsanları Birer Birer” eseriyle oldu. 53. İstanbul Müzik Festivali, 26 Haziran’a kadar çeşitli toplulukların katılımıyla 22 konser düzenleyecek. Bu etkinlikler arasında NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli isimler yer alacak.