İstanbul Müzik Festivali: Sınırların Ötesinde 2023

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ’NDE SINIR TANIMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

53. İstanbul Müzik Festivali, “Sınırların Ötesinde” temasıyla Türkiye, Yunanistan, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerin müzikal ve kültürel geçmişini paylaşan eserleri sahneye taşıyacak. Festival, sınır tanımayan kültürel mirasımızı kutladıktan sonra, Barok, romantik, klasik ve çağdaş dönemlere ait eserlerin yer alacağı konsere ev sahipliği yapacak. 17. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar uzanan bu eserler, break dans, hip-hop, resim ve tiyatro gibi farklı sanat disiplinleriyle bir araya gelerek yenilikçi performanslar sunacak.

DÜNYA ÇAPINDAKİ ORKESTRALAR VE SANATÇILAR

53. İstanbul Müzik Festivali, toplam 25 konserde dünyanın dört bir yanından gelen seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak. Festivalde yer alacak topluluklar arasında NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Tekfen Filarmoni Orkestrası gibi önemli isimlerin yanı sıra Filibe Devlet Operası Korosu ve Slovak Filarmoni Korosu da bulunuyor. Festivalde Hélène Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon ve Alexandre Kantorow gibi sanatçılar da sahne alacak. Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin ortak siparişçisi olduğu üç eserin dünya prömiyeri izleyicilerle buluşacak.