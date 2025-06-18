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İstanbul My Love, 19 Haziran’da Yayında

İSTANBUL’UN RUHUYLA DOLU BİR DİZİ

İstanbul’un ruhunu sinematografik bir dille anlatan yeni mini dizi ‘İstanbul My Love’ (İstanbul Aşkım), başrollerinde Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu’nun bulunduğu unutulmaz bir yapım olarak 19 Haziran’dan itibaren Go Türkiye’nin YouTube kanalında izleyicilerle buluşacak. Bu dizi, İstanbul’u dünya çapında tanıtma hedefiyle çekildi ve Orta Doğu ile Avrupa’daki farklı coğrafyalarda yayınlanacak. Dijital kampanya stratejisi sayesinde yurtdışındaki izleyicilere ulaştırılacak.

ETKİLEYİCİ GÖRSEL DENEYİM

Yönetmen Ozan Açıktan tarafından hayata geçirilen ‘İstanbul My Love’, Engin Akyürek, Afra Saraçoğlu, Yasemin Kay Allen ve İlayda Akdoğan gibi yetenekli oyuncuları barındırıyor. Yaklaşık 3’er dakikalık 10 bölümden oluşan bu mini dizi, İstanbul’un estetik ruhunu, çağdaş zamanlarda yazgıya karşı koyma çabasını ve aşkın sezgisel doğasını güçlü görsellerle izleyiciye sunuyor. İstanbul’un farklı ikonik noktalarında çekilen sahnelerle, dizi izleyiciyi şehrin derinliklerinde bir keşfe çıkarıyor ve her sahne İstanbul’un hafızasını hissettiren bir görsel deneyim sunuyor.

AŞKIN YENİ TANIMI VE TEKNOLOJIK YAKLAŞIM

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı İstanbul karakteri, yapay zeka üzerine geliştirdiği yenilikçi yazılımıyla aşkın bile programlanabileceğine inanıyor. Genç girişimci, duygusal dünyasını kapalı tutan iş insanı Tan’a (Engin Akyürek) yazılımını sunuyor. Tan, İstanbul’un algoritmasına meydan okuyarak üç randevuda gerçek aşkı bulmayı teklif ediyor. Eğer bu deney başarılı olursa, Saraçoğlu’nun karakterinin şirketine yatırım yapacak. Böylece yapay zeka destekli aşk deneyi zamanla her iki karakter için duygusal ve kişisel bir yolculuğa dönüşüyor.

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