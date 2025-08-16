İstanbul Narkotik Ekipleri Operasyon Düzenledi

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul emniyeti, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

ARIMALARDA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon kapsamında, adreslerde yapılan aramalarda 22 kilogram 553 gram uyuşturucu madde, 55 uyuşturucu hap, 16 hint keneviri tohumu, 49 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 hassas terazi, 1 pompalı av tüfeği ve 7 av tüfeği kartuşu ile 1 tabanca şarjörü ve 82 fişek bulundu. Helikopter destekli bu operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.