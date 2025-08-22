İstanbul NARKOTİK Ekipleri Uyuşturucu Yakaladı

İSTANBUL’DA NARKOTİK OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kentteki uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüpheliler için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Esenyurt’ta bir iş hanı kiralayarak burada tek sefere mahsus uyuşturucu hap üretimi yaptıklarını ve ürettikleri hapları sonrasında Ümraniye’ye taşıdıklarını tespit etti.

YENİ ÜRETİM ADRESİ VE HAP TAŞIMA PLANI

Tuzla’da başka bir adreste yeniden üretim yapan şüphelilerin, burada elde ettikleri uyuşturucu hapları da Ümraniye’deki ana adrese naklettiği belirlendi. Hedef şaşırtmak için hapların daha sonra Kocaeli’nin Gebze ilçesine götürüldüğü saptandı.

BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU HAP VE GEREÇLER ELE GEÇİRİLDİ

20 Ağustos tarihinde yapılan operasyonlarda adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 3 milyon 40 bin 771 adet sentetik ecza hap, 52 kilo 500 gram katkı maddesi, 32 kilo boş kapsül, uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve çok sayıda plastik kutu ele geçirildi. Emniyette işlemleri devam eden 9 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.