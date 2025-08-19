İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Operasyonu

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karışan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sırasında 21 şüpheli gözaltına alınırken, 512 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANDIĞI ADRESLER

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ konusundaki şüphelileri yakalamak amacıyla Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe’de belirli adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu miktar içerisinde 255 kilogram skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin ve 4 kilo 536 gram kokain yer alıyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Operasyon sonrasında ele geçirilen yasa dışı maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü binasının önüne sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonla ilgili olarak ekibi tebrik etti. Yıldız, “İstanbul’da son bir hafta içinde 9 ilçede yaptığımız operasyonlar sonucunda 21 şahıs gözaltına alınmış, 20 şahıs tutuklanmış 1 şahıs ise adli kontrol almıştır. Operasyonlar kapsamında 512 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş, metanfetamin ve kokain olmak üzere. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın büyük düşmanı olan, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” şeklinde konuştu.