İstanbul Nostaljik Tramvayında Tehlikeli Yolculuk

TEHLİKELİ YOLCULUK YAPAN GENÇLER

İstanbul İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın üzerinde duran gençlerin tehlikeli yolculukları bir kameraya yansıdı. Olay, Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Taksim ile tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayın üzerine çıkan ve arkasına tutunan bir grup genç, bu riskli şekilde yolculuk yapmaya başladı.

POLİS MÜDAHALESİ

Polis ekipleri, gençlere uyarılarda bulunarak tramvaydan inmelerini sağladı. Ancak gençler, polisten kaçıp tekrar tramvayın arkasına bindiler. Gençlerin tramvayın dış kısmına tutunarak seyahat ettiği anlar, kameralar tarafından kaydedildi.