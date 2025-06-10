İstanbul Öğrencisi Emre Kaya Tahliye Oldu

EMRE KAYA’NIN TUTUKLULUK SÜRECİ VE İLK DURUŞMA

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi öğrencisi Emre Kaya, devrettiği X hesabında yer alan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikli paylaşımlar nedeniyle yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunuyordu. 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ilk duruşmada Emre Kaya tahliye oldu. Kaya, Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi olarak 2025 yılı Ocak ayında 2,5 yıldır kullandığı X hesabını sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiye devretmişti.

GÖZALTINA ALINMA VE TUTUKLULUK SÜRECİ

Mart ayında bu hesap üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine hakaret eden paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla Emre Kaya, 22 Mart tarihinde gözaltına alındı ve sonrasında Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’ne gönderilerek tutuklandı. Asıl paylaşımların arkasında olan kişinin İtalya’dan gönderdiği itiraf videosu ve yazılı beyanına rağmen, Kaya’nın tutukluluğu devam etti.

İLK DURUŞMA VE TAHLİYE KARARI

Kaya’nın yargılandığı davada ilk duruşma, Gaziosmanpaşa Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün gerçekleştirildi. Duruşma sonucu, mahkeme Emre Kaya’nın tahliyesine karar verdi. Bu karar, Kaya’nın 3 ay süren tutukluluğunun ardından geldi.